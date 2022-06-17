Ebru Şancı'dan pes dedirten açıklama: ''Kocam para karşılığında kadınlarla...''

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, canlı yayında kocası hakkında pes dedirten cümleler kullanarak izleyenerin ağzını açık bıraktı. Söyledikleri karşısında, sunucular bile şaştı kaldı: ''Kocam para karşılığında kadınlarla...''

Galatsaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı, TV8'de konuk olduğu canlı yayın programındaki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. İzleyenler hayretler içerisinde kaldı.

Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşulan programa Şancı, kocası için kullandığı sözlerle damga vurdu.

Ebru Şancı, "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır" ifadelerini kullandı. Ebru Şancı'nın sözleri karşısında, programın sunucuları bile şaşkınlığını gizleyemedi.

Şancı, şöyle konuştu:

"Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi gözü almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayabilir. Şaka yapıyorum tabi ama yemeğe yollarım"