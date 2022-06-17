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Olay film Sessiz İstila 2 yayınlandı! Lozan seneye bitiyor, 2023'te süper güç olacağız

MASRAFLARINI Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın karşıladığı ve birincisi büyük gürültü koparan Sessiz İstila kısa filminin ikincisi yayınlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük yaptığı mülteci karşıtı yeni akıma destek için çekilen ve Türkiye'nin hayali geleceğini anlatan 'Sessiz İstila' kısa filminin ikincisi yayınlandı.

Hande Karacasu’nun mülteci krizine değindiği ve gösterime girdikten kısa süre sonra tartışma yaratan 'Sessiz İstila' filminin ikincisi YouTube kanalında yayınlandı. 

Masraflarını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığını belirttiği ilk film, gösterime girdiği tarihte büyük olay yaratmış ve filmin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Sessiz İstila 2'de, kadınların görüntülerini çeken kişiler için "Şimdi ben selfie çekiliyorum. Kötü niyetli olsanız, selfie çekildiğim zaman arkamda bir kadın olsa, selfie'yi yayınlasa..." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da atıfta bulunarak, "Ne var yani adam selfie çekemeyecek mi?" şeklinde göndermede bulunuldu.

Filmde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Gözlerime bak ne görüyorsun" sözleri de bir sahnede yer aldı.  Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 'Lan bırakkk' sözleri de kısa filmde yer aldı.

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