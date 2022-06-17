Mustafa Sarıgül çok kızdı! Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz

TÜRKİYE Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, 'Atina Meclisi'ne Türk Bayrağı dikebilir misiniz?" diye sorulunca adeta çıldırdı...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusu üzerine küplere bindi. Sarıgül, "Bu soruyu sormanı kınıyorum. Biz bunu tarihte yaptık, bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz" dedi.