Cübbeli Ahmet Hoca'dan İBB'ye 'Yahudi ve Alevi gassal' desteği! 'Burası laik bir ülke'

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den flaş laiklik çıkışı geldi. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yahudi Gassal alması doğru mudur” sorusuna cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, bunun doğru olduğunu belirtip, "Burası laik bir ülke" dedi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı konuşmada İBB’ye destek olarak Yahudi gassal alınmasını ve Cem evinin dedesine maaş bağlanasını doğru buldu.

YouTube kanalında yayınlanan sohbetinde Ahmet Mahmut Ünlü “İBB’nin Yahudi Gassal alması doğru mudur?” sorusunu yanıtlayan Cübbeli Ahmet, bunun doğru olduğunu belirterek “Burası laik bir ülke” dedi ve “Doğru yapmışlar Yahudi’yi bizim hoca mı yıkasın?” ifadelerini kullandı.

Aynı konuşmada devletin Cemevindeki Alevi dedelerine maaş bağlanmasına ilişkin de konuşan Cübbeli Ahmet, vergi veren herkesin itikadına göre devletin hakkını verebileceğini söyledi. Cübbeli bununla ilgili herhangi bir tepki vermediğini de hatırlattı.