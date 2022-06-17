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DÜNYA

Serkan Oral Çin kanalında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ABD'li profesörle kapıştı

Türk gazeteci Serkan oral Çin devlet kanalında Amerikalı profesör , ABD ve NATO ülkelerine ayar verdi.

"İsveç ve Finlandiya NATO için gerekli değil hatta risktir" sözleri Çin devlet kanalında tartışma yarattı.

İngilizce yayın yapan Cgtn televizyonunda konuşan Amerikalı profesöre yanıt veren dış politika uzmanı Serkan Oral Yunanistan'ın siyahlandırılması ve Suriye operasyona ilişkin Türkiye'yi savununca programda tansiyon yükseldi.

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