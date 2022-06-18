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OTOMOBİL

TOGG'dan son durum paylaşımı: Yüzde 99...

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda; Bursa Gemlik'teki tesis çalışmalarında sona gelindi. TOGG, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda ilerliyor." mesajını paylaştı ve son durumu aktardı.

Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalar Gemlik tesisinde son sürat devam ederken TOGG'un sosyal medya hesabından bu ay yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler paylaşıldı. "Bizi izlemeye devam edin" notu ile yapılan paylaşımda Gemlik tesisindeki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü kaydetti.

Tesisin, yüzde 99'u tamamlandı. Tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı. Yumuşak su ve demineralize su sistemi tamamlandı. Soğutma ve ısıtma sistemi süreçleri tamamlandı.

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