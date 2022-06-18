TV 100 spikeri Oğuz Haksever'den çok büyük gaf! 'Hakim karşısına sı.tı' deyince...

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında, ünlü aktör Kevin Spacey’inin hakim karşısına çıktığı haberini verirken büyük bir gafa imza attı. Haksever, "hakim karşısına çıktı" diyecekken, "hakim karşısına s.çtı" dedi. Haksever, geçmiş yıllarda da NTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir gafa imza atmış ve NTV ile yolları ayrılmıştı.

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever dün saat 19.00'da yayınlanan canlı ana haber yayınında, taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey haberini sunarken gaf yaptı. Haksever, “Hakim karşısına çıktı” diyecekken “Hakim karşısına s.çtı” ifadesini kullandı.

Haksever'in yaptığı gaf, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, Haksever'in daha önce yaptığı gaflara ithafen "Efsane geri döndü" ifadelerini kullandı.