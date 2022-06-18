BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
MEDYA

TV 100 spikeri Oğuz Haksever'den çok büyük gaf! 'Hakim karşısına sı.tı' deyince...

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında, ünlü aktör Kevin Spacey’inin hakim karşısına çıktığı haberini verirken büyük bir gafa imza attı. Haksever, "hakim karşısına çıktı" diyecekken, "hakim karşısına s.çtı" dedi. Haksever, geçmiş yıllarda da NTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir gafa imza atmış ve NTV ile yolları ayrılmıştı.

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever dün saat 19.00'da yayınlanan canlı ana haber yayınında, taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey haberini sunarken gaf yaptı. Haksever, “Hakim karşısına çıktı” diyecekken “Hakim karşısına s.çtı” ifadesini kullandı.

Haksever'in yaptığı gaf, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, Haksever'in daha önce yaptığı gaflara ithafen "Efsane geri döndü" ifadelerini kullandı.

Oğuz Haksever'i NTV'den kovduran Erdoğan gafı...

Oğuz Haksever’in bu gafı daha önce NTV ile yollarını ayırmasına neden olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı gafı hatırlattı. Haksever, o gafında da mikrofonun açık kaldığını fark etmemiş ve Erdoğan’ın Yassıada ziyaretinde sarf ettiği sözleri eleştirerek "Neresi yaslı be canına okumuşsun" sözleri yayına yansımıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
16 yaşındaki kız çamaşır silkelerken balkondan düştü
16 yaşındaki kız çamaşır silkelerken balkondan düştü
İstanbul Üniversitesi'nde LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı protesto edildi Valilikten açıklama
İstanbul Üniversitesi'nde LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı protesto edildi Valilikten açıklama
Hande Fırat'ın CNN Türk canlı yayınında zor anları örümcek paniği
Hande Fırat'ın CNN Türk canlı yayınında zor anları örümcek paniği
Meral Akşener 'İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek' dedi video paylaştı
Meral Akşener 'İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek' dedi video paylaştı
Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! 'Daha uçamıyorsun' diye uçakla kavga etti
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! 'Daha uçamıyorsun' diye uçakla kavga etti
Serkan Oral Çin kanalında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ABD'li profesörle kapıştı
Serkan Oral Çin kanalında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ABD'li profesörle kapıştı
Kadıköy sahilinde denize düştü gözler önünde öldü kimse yardım etmedi
Kadıköy sahilinde denize düştü gözler önünde öldü kimse yardım etmedi
Hulusi Akar ile Yunan mevkidaşı arasındaki sıcak sohbet görüntülendi
Hulusi Akar ile Yunan mevkidaşı arasındaki sıcak sohbet görüntülendi
Mustafa Sarıgül çok kızdı! Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz
Mustafa Sarıgül çok kızdı! Bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz