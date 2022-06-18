Rumlar kaşınıyor! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki ismine askeri tatbikat yaptırdılar

YUNANİSTAN'la gerilim sürerken Kıbrıs Rum Kesimi'nden skandal bir tatbikat geldi. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı. Güney Kıbrıs’taki tatbikata Rum gazeteci Lazaros Mavros'ta katıldı. Lazaros Mavros, Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibiydi.

Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan’a destek eylemleri başlattı.

Güney Kıbrıs’ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

Lazaros Mavros kimdir?

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan’ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi. Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.

Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.