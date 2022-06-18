BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
GÜNCEL

Manavgat'ta kadınların görüntüsünü çeken sapığa meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında genç kızların görüntülerini çektiği belirlenen şüpheliyi polis vatandaşların elinden zor aldı. Hastanedeki tedavisinin ardından geceyi karakolda geçiren yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı bildirildi.

Olay Aşağı Hisar Mahallesi Irmak kenarında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, bir şahıs tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi zerine Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik Elemanları ve vatandaşlar harekete geçti. Özel güvenlik elemanları tarafından yakalanan şahıs, bir anlık boşluktan yararlanarak kaçmaya başlayınca vatandaşlar arkasından kovaladı.

Eski garaj girişinde kıstırılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs, kendisini kovalayanlar tarafından darp edilirken, olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alındı.

Yüzüne ve başına çok sayıda darbe aldığı belirlenen şahıs ambulansla hastaneye götürülürken, hastanedeki tedavisinin ardından Şelale Polis Merkezine götürüldü. Geceyi burada geçiren şüpheli, sabah yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi.

Yabancı uyruklu şahsın, yangın bölgesinde çalıştığı ve üzerinde kimlik bulunmadığı bildirildi. Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği belirlenen şüphelinin, ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya’ya gönderilmesi bekleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TOGG'dan son durum paylaşımı: Yüzde 99...
TOGG'dan son durum paylaşımı: Yüzde 99...
Rumlar kaşınıyor! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki ismine askeri tatbikat yaptırdılar
Rumlar kaşınıyor! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki ismine askeri tatbikat yaptırdılar
16 yaşındaki kız çamaşır silkelerken balkondan düştü
16 yaşındaki kız çamaşır silkelerken balkondan düştü
İstanbul Üniversitesi'nde LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı protesto edildi Valilikten açıklama
İstanbul Üniversitesi'nde LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı protesto edildi Valilikten açıklama
Hande Fırat'ın CNN Türk canlı yayınında zor anları örümcek paniği
Hande Fırat'ın CNN Türk canlı yayınında zor anları örümcek paniği
Meral Akşener 'İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek' dedi video paylaştı
Meral Akşener 'İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek' dedi video paylaştı
Samsun'da karne günü evinin penceresinden düşen 11. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
Samsun'da karne günü evinin penceresinden düşen 11. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! 'Daha uçamıyorsun' diye uçakla kavga etti
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! 'Daha uçamıyorsun' diye uçakla kavga etti
Serkan Oral Çin kanalında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ABD'li profesörle kapıştı
Serkan Oral Çin kanalında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ABD'li profesörle kapıştı