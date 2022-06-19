BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'de ziraat yangını ormanlara da sıçradı hala söndürülemedi

Çanakkale'de ziraat yangını ormanlara da sıçradı hala söndürülemedi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, ormana sıçradı. Söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan devam ediyor.

Abone ol

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında ziraat alanında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Çıkış nedeni araştırılan yangını söndürmek için 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan, Bayramiç Ziraat Odası da köylülere, iş makinaları, su tankerleri ve ilaçlama pulverızatorlerı ile söndürme çalışmalarına yardım için çağrıda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ'dan anket şirketlerine tepki
Ümit Özdağ'dan anket şirketlerine tepki
Afgan 227 göçmen daha ülkelerine gönderildi daha gönderilecekler var
Afgan 227 göçmen daha ülkelerine gönderildi daha gönderilecekler var
Sinop'ta yanlış evrakla sınava giden öğrencinin imdadına polis yetişti
Sinop'ta yanlış evrakla sınava giden öğrencinin imdadına polis yetişti
Araba için satıcıyla anlaştılar noterde bahaneye inanıp parayı kaptırdılar
Araba için satıcıyla anlaştılar noterde bahaneye inanıp parayı kaptırdılar
Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu: Artık kimse dokunamayacak
Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu: Artık kimse dokunamayacak
AK Partili vekilden DEVA Partili Yeneroğlu’na destek Polis parmak sallayarak 'ahlaksız' demişti Emniyet'ten suç duyurusu
AK Partili vekilden DEVA Partili Yeneroğlu’na destek Polis parmak sallayarak 'ahlaksız' demişti Emniyet'ten suç duyurusu
Emniyet'ten DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu için suç duyurusu
Emniyet'ten DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu için suç duyurusu
Karabük'te 66 yaşındaki marangoz, kızıyla YKS'ye girdi
Karabük'te 66 yaşındaki marangoz, kızıyla YKS'ye girdi
Abdurrahman Dilipak'tan yeni yasaya tepki: AK Parti kendi başına iş açıyor
Abdurrahman Dilipak'tan yeni yasaya tepki: AK Parti kendi başına iş açıyor
Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük Galatasaray stoperi ile anlaştı
Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük Galatasaray stoperi ile anlaştı