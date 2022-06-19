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Afgan 227 göçmen daha ülkelerine gönderildi daha gönderilecekler var

Afgan 227 göçmen daha ülkelerine gönderildi daha gönderilecekler var

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

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Yurdun muhtelif kentlerinde güvenlik güçlerince yakalanarak Malatya'daki Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri sürüyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri tamamlandıktan sonra Yeşilyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nden alınan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, karayoluyla getirildikleri Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Son iki gün içerisinde Malatya'da düzenlenen 2 charter seferler ile ülkelerine gönderilen Afganlı göçmen sayısı 454’e ulaşırken, işlemleri devam eden 454 göçmenin ise önümüzdeki günlerde ülkelerine gönderileceği bildirildi.

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