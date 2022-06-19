Ukrayna'dan Rusya ile yeniden müzakere sinyali! İstanbul zirvesini adres gösterdi

RUSYA, Ukrayna topraklarında istediği gibi ilerleyemezken Kiev'den 'şartlı müzakere' sinyali geldi. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, ağustosta Rus muhataplarıyla yeniden masaya oturabileceklerini söyledi. Arakhamia, 29 Mart'ta İstanbul'da çerçevesi çizilen önerileri müzakereler için referans gösterdi.

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24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında neredeyse 4 ay geride kalırken ara verilen müzakere görüşmelerine yeniden başlanabileceğinin umudu doğdu. Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yapan David Arakhamia, ağustos ayının sonlarına doğru Rus tarafıyla masaya oturabileceklerini ifade etti. Anlaşma metnine ilişkin detay vermeyen Arakhamia, İstanbul'daki müzakerelerde Rusya'ya sunulan önerilere işaret ederek, "Buna benzer bir anlaşma olabilir" dedi.

Şartlı teklif

Arakhamia, Rus birliklerinin 24 Şubat'tan önceki konumlarına dönmeleri şartıyla Moskova ile asgari bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti. İstanbul görüşmelerine dikkat çeken müzakereci, "İstanbul'da önerilene benzer bir siyasi anlaşma düşünebiliriz. Örneğin Kırım meselesine birkaç yıl değinmeyecektik. Bunu askeri olarak değil diplomatik olarak yapardık" dedi. Müzakere masasında ellerini güçlendirmek için karşı saldırıya geçeceklerini kaydeden Ukraynalı yetkili, "Açık kaynaklardan gördükleri için planlarımızı Ruslarla paylaşmak istemiyoruz ama belli alanlarda taarruza geçeceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Savaşın sona ermesi için birçok kez çeşitli ülkelerde bir araya gelen Rusya-Ukrayna heyetleri en anlamlı ilerlemeyi İstanbul’da kaydetmişti. 29 Mart'taki görüşmeler esnasında Kiev tarafından Moskova'ya bazı öneriler sunulmuş; teklif edilen taslak metinde, "Ukrayna, uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız, nükleer olmayan bir devlet ilan edilecek" ve "Ukrayna, Rusya dahil garantör ülkelerin onayı olmaksızın askeri ittifaklara katılmayı, yabancı askeri üsler ile birliklere ev sahipliği yapmayı ve askeri tatbikatları reddedecek" maddelerine yer verilmişti. Ayrıca güvenlik garantilerinin Kırım ve Donbas toprakları için geçerli olmayacağı ve Ukrayna'nın bu bölgeleri askeri yollarla geri almaya girişmeyeceği de belirtilmişti.

(YENİ ŞAFAK)