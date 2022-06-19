Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kosova'ya kritik FETÖ mesajı: İlişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kosova'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığı ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı" dedi. Örgütün tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Kosova'da da devlet kurumlarına sızmaya çalıştığını söyledi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Donika Gervalla-Schwarz ile yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Kosova'daki Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) varlığının ilişkilerin önündeki en büyük sıkıntı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tek sınama diyebiliriz, onun dışında bizim hiçbir problemimiz yok. Çünkü bu FETÖ varlığı ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kosova'daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Bunu burada söylemeden geçemeyeceğim. Geçmişte ülkemizde uyguladığı stratejinin benzerini, aynısını Kosova'da da uyguluyor, bunları görüyoruz. Bir taraftan gençleri zehirlemeye devam ediyorlar, bir taraftan medyaya yatırımlarını artırıyorlar. Diğer taraftan devlet kurumlarına sızma çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Yani Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaptıklarını yapıyorlar. O nedenle bizim için dost ve kardeş Kosova'da bunları görmek üzüntü verici. Kosova'nın kendi güvenliği ve geleceği bakımından da bunların tehlikeli olduğunu görüyoruz. Siz bakmayın bazı ülkelerin size işte bu FETÖ örgütüne destek verin ya da Türkiye'yi dinlemeyin gibi telkinlerine. Yarın hiçbirisinin size bir faydası olmaz. Dolayısıyla kendi güvenliğiniz bakımından da bu önemli."