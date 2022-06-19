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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye rest! Yöneticilere kararını iletti

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye rest! Yöneticilere kararını iletti

Kadro dışı bırakılan, sağlık kontrolleri ve antrenmanlara çağrılmayan 33 yaşındaki Mesut Özil, yöneticilere Fenerbahçe'den ayrılmayacağını iletti. Sarı-lacivertli yönetim, Mesut Özil'in sözleşmesini tek taraflı feshederse futbolcuya yüklü bir tazminat ödemekle karşı karşıya kalacak.

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve yeni sezon planlamasında düşünülmediği kendisine iletilen Mesut Özil yönetime rest çekti ve sözleşmesini sarı-lacivertli kulüpte tamamlamak istediğini vurguladı. Yönetim kurulu Mesut Özil'e her türlü kolaylığın gösterileceğini ifade etti ancak futbolcu Fenerbahçe'de sözleşmesini tamamlayacağını belirtti.

Kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil, futbol kariyerini Fenerbahçe'de sonlandırmak istiyor. Yönetim, 33 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor ancak İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Mesut Özil, sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacağını ve sözleşmesini bitmeden ayrılmak istemediğini yönetim kuruluna iletti.

Tüm alacakları ödenmek zorunda
Mesut Özil, eski takımı Arsenal'de olduğu gibi Fenerbahçe'de de maaşını almaya devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetmesi halinde ise Mesut Özil'in kalan 2 yıllık sözleşmesinin gereklerini yerine getirerek tüm alacaklarını ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe, Mesut Özil'e 3 milyon avro yıllık ücret ödüyor, ayrıca sponsorlar da ödeme yapıyor.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt de yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başka bir takımda oynamak zorunda bırakılırsa futbolu bırakacağını düşünüyorum. Mesut Özil, sadece Fenerbahçe'de futbol oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

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