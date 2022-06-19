Efsane yatırımcı Warren Buffett ile öğle yemeği için 19 milyon dolar ödeyecek

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, bir gelenek haline getirdiği bağış kabul ettiği öğle yemeklerinin sonuncusu için rekor bir teklif aldı. Adı açıklanmayan kişi Buffett ile öğle yemeği için 19 milyon dolarlık teklifle açık artırmayı kazandı.

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Warren Buffett, 21. ve son kez yapacağı bağış karşılığı öğle yemeğini 19 milyon doları gözden çıkaran ve adı açıklanmayan bir zengin ile yiyecek.

En son 2019'da kripto varlık girişimcisi Justin Sun, Buffett ile öğle yemeği için 4,57 milyon dolar ödemişti. 2020 ve 2021'de salgın nedeniyle bağış karşılığı öğle yemeği organizasyonu yapılmamıştı.

Buffett ile öğle yemeği isteyenler bağışlarını ABD San Fransisco merkezli Glide isimli hayır kuruluşuna gönderiyor. Bu kuruluş yoksul, evsiz ve çeşitli suistimallere maruz kalmış kişilerin gıda, barınma, sağlık testleri, istihdam kursları ve çocuk programları temin ediyor.

eBay üzerinden yapılan ihale cuma günü tamamlandı. eBay'den yapılan açıklamada öğle yemeğinin şimdiye kadar bir hayır kuruluşu için yapılan en pahalı satış olduğu ifade edildi.

2000 yılında öğle yemeği organizasyonlarına başlayan Warren Buffett, 21 etkinlikle toplam 53,2 milyon dolarlık bağış toplanmasına destek oldu. Buffett, söz konusu organizasyonlarına eşi Susan Buffett'ın Glide hayır kuruluşunu tanıtmasıyla başlamıştı. Buffett'ın eşi 2004 yılında vefat etmişti.

Bu yıl ihaleyi kazanan ve yedi kişiye kadar konukları Buffett ile Manhattan'daki Smith & Wollensky et restoranında yemek yiyecek. Buffett, yemekte her şeyi konuşuyor fakat milyarder yatırımcı bir sonraki yatırımının ne olduğu konusunda herhangi bir soruyu yanıtlamıyor.