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NATO'dan endişelendiren açıklama: Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
NATO'dan endişelendiren açıklama: Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman medyasına verdiği röportajda, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız" dedi.

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NATO Genel Sektereri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaş hakkında Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusuna yapılan son teknoloji silah tedarikinin özellikle Donbas bölgesini Rus kontrolünden kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirten Stoltenberg, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna'ya destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yardım paketi görüşülecek
Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada da ay sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna için bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasının beklendiğini söylemişti.

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