YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı.Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2022-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf adresinden ulaşılabilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf
Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf
Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf
İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf
Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf