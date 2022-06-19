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YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2022-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf adresinden ulaşılabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf

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