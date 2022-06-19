Ebru Yaşar'ın konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler'in sezon finali reyting rekoru kırdı

Kanal D ekranlarının sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yayınlanan 53. bölümüyle sezon finali yaptı. Geceye şarkılarıyla Ebru Yaşar damga vurdu.

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Müziğin iki ünlü ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Kanal D'nin Şarkılar Bizi Söyler programı sezon finali ile ekranlara geldi.

Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren Ebru Yaşar, programın bu haftaki konukları arasındaydı. Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları Celil Nalçakan ve müzik dünyasında 'Kirpi' lakabıyla tanınan klarnetin usta ismi Bülent Altınbaş oldu.

Ebru Yaşar fırtınası esti

Ebru Yaşar, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla müzik şöleninde yerini aldı. Programın ilk dakikalarında 'Cumartesi' şarkısıyla izleyiciyi selamlayan Ebru Yaşar, sevilen şarkılarıyla mest etti. 90'lı yıllarda çıkardığı 'Bu Sahilde' isimli şarkısıyla başlattığı nostalji rüzgarı 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' gibi sevilen diğer şarkılarıyla devam etti.

Ebru Yaşar'ın sezon finaline konuk olduğu Şarkılar Bizi Sözler, reytinglere de damga vurdu. Programın sezon finali total ve ABC kategorilerinde 4'üncü ve AB kategorisinde de 5'inci olarak sezon başından beri en çok izlenen bölüm oldu.