Galatasaray Kolombiyalı yıldız için harekete geçti

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşmasının ardından taraftarı tribünlere çekebilecek yıldızlar için düğmeye bastı. 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Cimbom dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez'in şartlarını araştırmaya başladı.

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Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Katar ekibi Al-Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldıza yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giydirmeyi istiyor.

Galatasaray şartlarını araştırıyor

Ajansspor'un haberine göre, Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler bulunan ve son olarak Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerildi. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki Kolombiyalının şartlarını araştırıyor.

Rodrıguez, Avrupa'ya dönmek istiyor

Katar ekibi Al-Rayyan ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. James Rodriguez geçen sezon Katar takımında 12 maçta oynadı ve 4 gol, 7 asist yaptı