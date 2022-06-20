BIST 2.533
DOLAR 17,32
EURO 18,25
ALTIN 1.027,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi

Ankara'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

Akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Ayaş Yolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün olay yerinden kaçtığını iddia eden vatandaş, ”Zaten zor yürüyordu, sarhoştu. Kendisi kayboldu ama aracı burada kaldı” dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon
Ege Denizi'nde deprem: AFAD şiddetini açıkladı
Ege Denizi'nde deprem: AFAD şiddetini açıkladı
Cem Küçük'ten benzin zammı isyanı! Şu an benzin 30 lira, bu yazıyı okurken 31 ya da 32 olabilir
Cem Küçük'ten benzin zammı isyanı! Şu an benzin 30 lira, bu yazıyı okurken 31 ya da 32 olabilir
33 ilin başsavcısı değişti! HSK Yaz Kararnamesi ile tayin depremi işte Türkiye'nin başörtülü ilk başsavcısı
33 ilin başsavcısı değişti! HSK Yaz Kararnamesi ile tayin depremi işte Türkiye'nin başörtülü ilk başsavcısı
Galatasaray Kolombiyalı yıldız için harekete geçti
Galatasaray Kolombiyalı yıldız için harekete geçti
F1 Kanada Grand Prix'sini Hollandalı pilot Verstappen kazandı
F1 Kanada Grand Prix'sini Hollandalı pilot Verstappen kazandı
Fransa'da Emmanuel Macron'un ittifakı mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor
Fransa'da Emmanuel Macron'un ittifakı mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor
HSK'den yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'den yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti
AK Partiden CHP'li Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına tepki: Bu tehdit siyasetine geçit vermeyeceğiz
AK Partiden CHP'li Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına tepki: Bu tehdit siyasetine geçit vermeyeceğiz
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı