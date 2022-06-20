CHP'li belediye 'çipli çorba' içirdi diye CİMER'e şikayet etmiş!

Kadıköy Belediyesi'nin ocak ayında dağıttığı çorba başına iş açtı. Koronavirüs pandemisinin yükselişte olduğu günlerde aşılardaki çip komplo teorisinin çorbayla da yapıldığını düşünen bir vatandaş belediyeyi CİMER'e şikayet etti. Detayları Sözcü yazarı Deniz Zeyrek yazdı.

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir vatandaşın ‘Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz dağıttığı çorba ile kendisine çip yerleştirdiğine’ dair CİMER’e yazdığı şikayeti köşesine taşıdı.

Zeyrek, bugünkü köşe yazısında ‘çorba şikayeti’ olayının 28 Ocak 2022’de İstanbul Kadıköy’de geçtiğini yazdı.

CİMER’e aynı gün şikayet dilekçesi yazıldığını belirten Zeyrek, vatandaşın yazdığı metni şöyle aktardı: ”Sayın İçişleri Bakanı, bugün Kadıköy’de Söğütlüçeşme tren istasyonu önünde dağıtılan çorbadan içtim ve çok kötü şekilde hasta etti yüzüm yanmaya başladı tahriş oldu kim dağıttı derseniz Kadıköy deki CHP belediyesi dağıttı lütfen hakkımı arayın bu gün çok kötü şekilde zehirlendim. Ben dışarıda yaşıyorum evsizim. Lütfen CHP zulmü den illallah ettim. Bununla da kalmayıp tren içerisinde başımdaki çip vasıtasıyla biji pkk diye söyletti. Pkk yı kınıyorum pkk aşağılık bir oluşumdur ve CHP’nin yan koludur.”

Zeyrek kendisine gelse Sağlık Bakanlığı'na göndereceğini söylediği dilekçenin, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Kadıköy Kaymakamlığı'nı dolaşarak en sonunda Kadıköy Belediyesi'ne gönderildiğini belirtti.

İşleme konulan dilekçenin Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın önüne gittiğini yazan Zeyrek, belediyenin “Bu iddiaların tümü gerçek dışı ve hayal ürünüdür” yanıtı verdiğini söyledi.