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Ukrayna Parlamentosu karar verdi: Rus kitap ve müziği yasaklandı

Ukrayna Parlamentosu karar verdi: Rus kitap ve müziği yasaklandı

Ukrayna Parlamentosu, bazı Rus müziklerinin medyada ve kamusal alanlarda yasaklanması lehinde oy kullandı.

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Ukrayna Parlamentosu, Rus kitaplarına ve müziğine ciddi kısıtlamalar getirecek iki yasayı oyladı.

The Guardian ve BBC yer alan haberlere göre; Yasalardan biri, Rus pasaportlarından vazgeçip Ukrayna vatandaşlığı almadıkları sürece Rus vatandaşlarının kitap basmasını yasaklayacak. Yasak, yalnızca 1991'de Sovyet yönetiminin çöküşünden sonra Rus vatandaşlığına sahip olanlar için geçerli olacak.

Diğer yasa ise, 1991 sonrası Rus vatandaşlarının medya ve kamusal alanda müzik yapmasını engelleyecek.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, yeni kısıtlamaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

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