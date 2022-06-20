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Uğurcan Çakır'a Portekiz'den talip var! İşte bonservis bedeli...

Uğurcan Çakır'a Portekiz'den talip var! İşte bonservis bedeli...

Portekiz'in en güvenilir kaynaklarından A Bola, Benfica'nın Yunan kaleci Odysseas Vlachodimos'u satıp yerini Uğurcan Çakır'la doldurmak istediğini iddia etti.

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Portekiz basınından flaş iddia... A Bola, Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren ve hem geçen sezon başında hem de şimdi yurt dışına transferi beklenen Uğurcan Çakır'ı, Benfica'nın istediğini yazdı.

Haberde; Kırmızı-Beyazlılar'ın, Yunan kaleci Odysseas Vlachodimos'u satıp yerini milli kalecimizle doldurmak istediği kaydedilirken, Fransız temsilcileri Monaco ve Marsilya'nın da transfer yarışında olduğu öne sürüldü.

15 milyon Euro...

Öte yandan Bordo-Mavili yönetimin, Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğinin altı çizildi.

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli kalecinin menajeri Necdet Çakır da, "Uğurcan'a 4 büyük ligden ilgi var. Uğurcan'ın bonservisi 10-15 milyon Euro arası olur, üstü olmaz. Maalesef ligimiz pek değerli değil. Derbiler haricinde çok takip edilmiyoruz. Milli Takımımızın da C Ligi'nde olması bir dezavantaj yarattı" ifadelerini kullanmış ancak tepki çekmişti.

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