Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! Staj krizi çözülüyor... On binlerce öğrenciye müjdeli haber

Öğrencilerin staj krizi çözülüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından öğrencilerin staj yeri bulabilmesi iyice zorlaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencilerin bu derdini çözebilmek için harekete geçti.

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Şirketler, stajyer almadığı için bu süreci tamamlayamayan gençler, mezun olamadıklarını belirtip krizin çözülmesini istedi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamada, öğrencilerin staj bulmasını kolaylaştırmak amacıyla iki sene önce Ulusal Staj Programının hayata geçirildiği bildirildi.

Bu yıl stajyer havuzuna başvuruların açılmasının ardından şubat ve mart arasında, şirketlerden 156 bin 240 talep geldiği belirtildi. Böylelikle 80 bin 766 öğrencinin staj yapacağı kurumun belirlendiği ifade edildi. Programa bu sene, organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin de dâhil edildiği aktarıldı.

"Gençler KYK açık yurtlarında kalabilir"

Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay "Teklifler hızla gönderilmeye devam ediyor, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden takip edip onaylamayı ihmal etmeyin. Gençler, staj boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle KYK’nın açık yurtlarında kalabilir" dedi.

Başvurular e-Devlet üzerinden

Başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan millî dijital platform 'Kariyer Kapısı' üzerinden gerçekleştiriliyor. Programa, ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimi görenler katılabiliyor. Ayrıca eğitimini yurt dışında lisans, lisansüstü olarak sürdüren Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor.

Bu öğrencilere, Türkiye'deki kurum ve kuruluşların yanı sıra Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Başkonsolosluklar ile kamu kurumlarının yurt dışı temsilcilikleri staj teklifi sunabiliyor. Öte yandan, geçen yıl 135 bin başvuru yapılmış ve 90 bin gence staj teklifi götürülmüştü. Bir kuruma yerleştirilerek staj imkânı verilen 45 bine yakın genç ilk ücretini devletten almıştı.