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Gittigidiyor kapatılıyor! eBay Türkiye'den çekilme kararı aldı

Gittigidiyor kapatılıyor! eBay Türkiye'den çekilme kararı aldı

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren alışveriş sitesi GittiGidiyor kapatılıyor. Küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor.

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eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor’u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor’un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor.

GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay’e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı.

Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz’dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.

2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.

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