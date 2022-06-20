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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reklam malzemesi olarak kullanıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Parlamenter Konferansı'nın açılışına gönderdiği mesajında mülteciler konusunda Batı'nın tutumuna eleştiri yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Parlamentolar Arası Birlik İş birliğinde düzenlenen "Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği Ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?" konulu Küresel Parlamenter Konferansı'na video mesaj gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Parlamenter Konferansı'nın açılışına videomesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Parlamenter Konferansının açılışına gönderdiği video mesajda "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

-Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez.

-BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

-Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz.

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