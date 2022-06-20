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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple tarihinde bir ilk: Sendikalaşmaya 'evet' dediler

Apple tarihinde bir ilk: Sendikalaşmaya 'evet' dediler

ABD'de, teknoloji devi Apple firmasının çalışanları ilk sendikalaşma hareketine 'tamam' diyerek ülkede bir ilke imza attı.

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Baltimore'un dışındaki Towson Town Alışveriş Merkezi'nde bulunan Apple mağazasında çalışan yaklaşık 100 işçi sendikalaşmak için sandık başına gitti. Towson Apple mağazası çalışanları, 33 "hayır" oyuna karşı 65 "evet" oyu ile ülkede sendikayı kabul eden ilk grup oldu.

"Bu tarihi cesareti alkışlıyorum"

Sendika Başkanı Robert Martinez Jr, "Towson'daki Apple mağazası çalışanlarının bu tarihi zafere ulaşmak için sergilediği cesareti alkışlıyorum. Ülke genelinde binlerce Apple çalışanının gözleri bu seçimdeydi." ifadesini kullandı.

Apple firmasından konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, New York ve Atlanta'daki Apple perakende mağazalarının da ileriki günlerde sendikalaşmak için seçime gitmeyi planladığı kaydedildi. .

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