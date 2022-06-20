Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oldu! 1 dakikada anlaşma 'Ne parası Başkanım'

GALATASARAY'da Dursun Özbek'in yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Cimbom'un yeni teknik direktör Okan Buruk oldu. Sarı kırmızılı ekipte Torrent'in gönderilmesi sonrası boşalacak koltuğa oturacak olan Buruk "Tek hayalim Galatasaray'ı çalıştırmak" demişti. Peki, Dursun Özbek iki yıllık sözleşme imzalayacak olan Okan Buruk'un hangi sözü sonrası karar verdi? İŞte ayrıntılar...

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Galatasaray'daki en büyük belirsizlik ortadan kaldırıldı. Galatasaray, 1 yıllık daha sözleşmesi olan Torrent dönemi de resmen kapanıyor. 11 Haziran'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek daha fazla zaman kaybetmemek adına sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Okan Buruk ile el sıkıştı. Özbek, Buruk ile 1 dakikalık telefon görüşmesinde anlaştı.

Okan Buruk hiçbir talepte bulunmadı!

Görüşmede "Benim için en doğru olan yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum" diyen genç teknik adam, hiçbir özel talepte bulunmadı.

Gelen tüm teklifleri geri çevirip Cimbom'u bekledi

Gelen tüm teklifleri geri çeviren ve Galatasaray'ı bekleyen Buruk, boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Ve Özbek'ten beklediği haberi aldı ve çocukluk aşkı Galatasaray'ın hocası oldu.

2 yıllık sözleşme imzalanacak, çocukluk aşkına kavuşacak

2 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen başarılı çalıştırıcının transferi kısa süre içinde açıklanacak. Ardından da Florya'da iş başı yapacak. Başkana kendisini tercih ettikleri için teşekkür eden Buruk'un, "Çocukluk aşkım Galatasaray'da yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum" dediği ifade edildi.

Ne parası başkanım! Bu onur asla parayla ölçülmez...

Başkan Dursun Özbek, Paris'te bulunan Buruk'la önceki gün telefonla görüştü. Kısa bir konuşmanın ardından Özbek, Buruk'a ne kadar ücret istediğini sordu. Buruk ise bu soruya şu karşılığı verdi: "Ne parası başkanım. Galatasaray'a hoca olma şerefi bana yeter. Bu onur asla parayla ölçülmez. Para önemli değil. Bunu konuşmak bana yakışmaz" karşılığını verdi.

Başkan Özbek, Okun Buruk'u İstanbul'a çağırdı

Bu sözlerden çok etkilenen Dursun Özbek son kararını vererek Okan Buruk'u imza için İstanbul'a çağırdı. Galatasaray altyapısından yetişen ve futbolculuğu döneminde Emre Belözoğlu ile birlikte İnter'e bedelsiz gitmesi büyük eleştiri alan Okan Buruk, daha sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. 25 Temmuz 2006 tarihinde ikinci kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Buruk, bugünden itibaren teknik adam olarak görev yapacak.

Okan Buruk iki şampiyonluğa imza attı

Okan Buruk, Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı, Başakşehir'de ise büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Başka takımların teklifini reddedip sadece hayali olan Galatasaray'ı bekledi ve şimdi ise Galatasaray'da şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için takımın başına geçecek.