Mesut Özil'den flaş hamle: Fenerbahçe'yi takipten çıktı

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe’yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. 33 yaşındaki yıldızın bu hareketi sonrası takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi.

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Süper Lig 'e transfer olması büyük gündem yaratan Mesut Özil'in Fenerbahçe defteri kapanıyor gibi...

Transfer sürecinde uçağını binlerce kişinin izlediği 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra bir türlü affedilmemesi kafalarda soru işareti bırakmıştı. Yıldız futbolcudan flaş bir hamle de geldi.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından Sarı Lacivertli kulübü takibi bıraktı. Mesut Özil'in bu hareketi sonrası takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi. Yıldız futbolcunun kariyeri açısından nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

Mesut Özil'in bu hareketi sosyal medyada kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Basketbol takımını takibe devam ediyor

Tecrübeli futbolcu, Instagram'da Fenerbahçe hesabını takipten çıkarırken, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın hesabını takip etmeye devam ediyor.