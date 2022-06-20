Düzenleme gelmezse sürücü kursları kapanacak

Akaryakıt fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesiyle birlikte girdi maliyetlerinin yüzde 300 artması, sürücü kurslarını kapanma noktasına getirdi.

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Yılın başından bu yana akaryakıt fiyatları başta olmak üzere girdi kalemlerin artması sürücü kurslarını zor durumda bıraktı.

Dünya gazetesinin haberinde görüşlerine yer verilen İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, geçen yılın aralık ayında belirlenen taban fiyatın artık sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Tekin, "Yılda bir sefer belirlenen taban fiyat uygulaması iki defa yapılmalı. Geçen aralık ayında bu fiyat belirlenirken yakıt giderleri 9 TL idi şimdi ise 30 TL oldu. Araç fiyatları iki katına çıktı. Asgari ücret 2.825 TL’den 4.250 TL oldu. Bu durum hem yakıt maliyetlerini hem de araba ve eğitmen giderlerini artırdı. Bunun yanında işyerlerinin kirası ve araç sigorta vergilerinin artması sürücü kurslarının ayakta durmasını zorlaştırıyor. İstanbul’da yaklaşık 700 sürücü kursu bulunuyor ve bir önlem alınmazsa bu kurslarımızın çoğu kapanmayla karşı karşıya kalacak” diye konuştu.

"Ya kapanma ya devretmeye çalışıyorlar"

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz ise, "Sürücü kursları artan akaryakıt maliyetleri karşısında ekonomik olarak taleplerini karşılayamaz hale geldi. Sürücü kursu giderleri 2021 Aralık ayından bu yana yüzde 300 arttı. Sürücü kursları kapanmanın yanı sıra kurumlarını devretmeye çalışıyor” dedi.

"Taban fiyatı en az 4 bin TL olmalı"

Sektörde bir kursiyerin maliyetinin 3.000 ila 3.500 lira arasında değiştiğini ifade eden Tepeöz, “Yılda bir kez belirlenen taban fiyat artık bunu karşılamıyor. İl il değişen taban fiyatın Türkiye ortalaması 2.900 TL. Bu oranın üzerine yüzde 15 ila yüzde 20 kâr payı koyuyoruz. Ancak artan maliyetler kârımızı eritti ve zararına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu zor durumdan çıkmak için taban fiyatın en az 4 bin TL olmalı” dedi.

Yüzde 20 daralma oldu

Türkiye’de 4.100 sürücü kursunun faaliyet gösterdiğini dile getiren Tepeöz, “Sektörde 50 bin kişi istihdam ediliyor. Sürücü kurslarına ayda 110 bin ila 130 bin kişi başvuruyor. Son dönemde alım gücünün düşmesi kursiyerlerin başvurusunu düşürdü. Sektörde yaklaşık yüzde 20 daralma oldu” dedi.

Fiyat komisyonu iki defa toplanmalı

Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Yılmaz artan maliyetlerin sürücü kurslarını zor durumda bıraktığını belirterek, "Taban fiyatlar yılda bir kez komisyon tarafından belirleniyor. Her ilde ayrı taban fiyatlar uygulanıyor. Aralık 2021’de belirlenen taban fiyat hızla artan girdi maliyetleriyle kursların faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Taban fiyatın yılda 2 kez belirlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ayrıca dünyada enerji maliyetlerinin artması ve buna bağlı olarak akaryakıt giderleri ile personel ücretleri ve eğitim araçlarının temininde yaşanan sorunların giderilmesiyle ilgili Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazdıklarını belirten Yılmaz, "Komisyonun tekrar toplanmasını talep ettik fakat bu isteğimize olumsuz cevap aldık. Ancak başvurularımız devam edecek“ diye konuştu.

Ehliyet kurs ücretlerinin yılbaşlarında bir kez belirlendiğini belirten Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Oral, akaryakıt başta olmak üzere artan girdi maliyetlerinin sektörü kapanma noktasına getirdiğini söyledi. Oral, "Her geçen gün mazota, gaza ve benzine zam geliyor. Bizim bu maliyeti, öğrenciye, kursiyere aktarmamız yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle büyük sıkıntılarımız var. Bakanlığın en kısa sürede ehliyet kursu düzenleyen firmaları, eğitim kurumlarını rahatlatacak düzenleme yapmasını bekliyoruz” dedi.