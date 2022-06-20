Patronun kızıyla nişan bozulunca hayatı değişti Konyalı fenomen çoban herkesin dilinde

Bozkırlı Hasan Ay, ilkokulu bitirdikten sonra hayatla mücadele etmeye başladı. 17 yaşında İstanbul'a giden Ay, buradaki bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. 11 yıl kadar gurbette çalışan Ay, patronun kızıyla olan nişan bozulunca işten çıkartıldı. Hasan Ay'da hem nişanın bozulması hem de işten çıkartılmanın üzerine yaklaşık 4 yıl önce bir hafta kadarlığına memleketine gelip kafa dinlemek istedi.