Patronun kızıyla nişan bozulunca hayatı değişti Konyalı fenomen çoban herkesin dilinde
Konya'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan 32 yaşındaki Hasan Ay, keçileri ile çektikleri videoları sosyal medya hesaplarına koyması üzerine fenomene dönüştü. Sosyal medya çektiği videolar binlerce izlenme ve beğeni alan Hasan Ay, şaşırtan hayat hikayesini anlattı.
Bozkırlı Hasan Ay, ilkokulu bitirdikten sonra hayatla mücadele etmeye başladı. 17 yaşında İstanbul'a giden Ay, buradaki bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. 11 yıl kadar gurbette çalışan Ay, patronun kızıyla olan nişan bozulunca işten çıkartıldı. Hasan Ay'da hem nişanın bozulması hem de işten çıkartılmanın üzerine yaklaşık 4 yıl önce bir hafta kadarlığına memleketine gelip kafa dinlemek istedi.
Bozkır'ın Karacahisar köyündeki ailesinin yanına gelen Ay, bir daha geri dönmedi ve hayvancılık yapmaya başladı. Keçileriyle çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayan Ay, bir anda fenomene dönüştü.
Binlerce kişi tarafından takip edilen Ay, takipçileri için keçi, oğlak, inek ve köpeği ile olan yeni videolarını paylaşıyor.
İyi ki işten çıkartılmışım: İstanbul'a gidiş ve dönüş hikayesini SABAH'a anlatan Hasan Ay şunları söyledi: "İstanbul'da çalıştığım tekstil atölyesinde patronun kızıyla nişanlanmıştım. Sonra nişan bozulunca patronda beni işten çıkardı.