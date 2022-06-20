Kurbanlık yaşı sorgulama kaç olmalı, kurbanlık yaşı nasıl anlaşılır?

Kurban bayramı için geri sayım başladı, 2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Kurban bayramına günler kala kurbanlık alışverişi de başladı. Kurbanlık seçiminde vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurbanlık yaşı sorgulaması nasıl yapılır araştırması yapıyor? Peki kurbanlık yaşı nasıl sorgulanır?

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Kurban bayramı için artık heyecanlı geri sayım başladı. 2022 yılında 4 gün süren Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Birçok vatandaş ise kurban pazarlıklarını doldurmaya ve kurbanlık almaya başladı. Kurbanlık seçimi yapan vatandaşların merak konulardan biri de kurbanlık yaşı sorgulama oldu. Peki kurbanlık yaşı sorgulaması nasıl yapılır? Kurban Bayramı'na günler kala pazarlarda hareketlilik artarken, vatandaşlar alacakları kurbanlıkların bilgilerini "TÜRKVET", "HaySag", "Küpe Sorgulama" gibi mobil uygulamalardan veya "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" adresinden kontrol edebiliyor.

9 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 350 bin büyükbaş ve 3 milyon 700 bin civarında küçükbaş hayvan hazır durumda bulunuyor.

Bayramın yaklaşmasıyla pazar yerlerinde görücüye çıkan kurbanlıkların fiyatı bölgelere ve hayvanın cinsine göre değişiklik gösteriyor.

Kurbanlık hayvanlar küpelenerek, ulusal veri tabanında kayıt altına alınıyor. Böylece, tüketicilere alışverişlerinde güven ortamı sağlanırken, hayvanlar hakkında da bilgi edinebilme imkanı doğuyor.

Tüketiciler, "TÜRKVET", "HaySag", "Küpe Sorgulama" gibi mobil uygulamalardan veya "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" adresi üzerinden, hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş gibi bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

KURBANLIK YAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR-TIKLA

Küpeleme nedir?

Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınıyor.

Bu sürelerin aşılması durumunda ise cezalı küpeleme ve kayıt yapılıyor. Küpelenmeyen ve kaydedilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilmesine izin verilmiyor.

Küpelemeyle hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanması, hastalıklı hayvanların hareketinin önlenmesi, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi ve sağlıklı gıda elde edilmesi hedefleniyor. TÜRKVET Hayvan Kayıt Sistemi'nde, hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket ve ölüm tarihi bilgileri tutuluyor.