Suriyeli sığınmacı polis merkezinde polislere ateş açtı! Yaralılar var

GEBZE'de Suriyeli 1990 Halep doğumlu A.T., polis merkezinde polislere saldırdı, bir polis memurundan kaptığı silahla kadın bir polise ateş ederek yaraladı.

Kocaeli'nde gözaltına alınan bir Suriyeli sığınmacı, polis merkezinde polislere saldırdı, kaptığı silahla ateş açtı. Olayda bir polisi vurulurken, toplamda üç polis yaralandı.

OdaTV'nin haberine göre; önceki gece 32 yaşındaki A.T., bir hastanede kendisini odaya kilitleyerek kesici aletle intihar teşebbüsünde bulundu. Suriyeli olduğu öğrenilen A.T., Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından intihardan vazgeçirildi ve intihara teşebbüsten hakkında işlem yapıldı. A.T. ifadesi bittikten sonra polis merkezi amirliğinden ayrılırken görevli bir polis memurunun kafasına yumrukla vurup boynuna sarılarak yere düşürdü. Kafasını mermer zemine vuran polis memuru geçici hafıza kaybı yaşadı. Yere düştüğü esnada belinden düşen silahı alan A.T. ise polis merkezinde rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada polis merkezi içerisinde bulunan komiser yardımcısı kadın, sağ ayak bilek kısmından yaralandı. Bir başka komiser yardımcısı ise olaya müdahale ederken sol elinden hafif şekilde yaralandı.

Saldırgan A.T., sol bacak baldır kısmından silahla ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Kocaeli’nde gözaltına alınan Suriyeli karakolda polisleri taradı. 1 polis vurularak yaralandı.2 polis hafif yaralı. Saldırgan polis tarafından vuruldu. Hastahanede yatıyor. Hastahane parasını Türk Milleti ödüyor. Çıkınca avukat parasını da biz ödeyeceğiz.Hapishane masrafı da bizden" dedi