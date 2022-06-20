Fransız ekibi Toulouse Galatasaray'ın golcüsünü istiyor

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Fransa Ligue 1 ekiplerinin radarına girmiş durumda. Galatasaray da Fransız ekibi Toulouse'dan gelen teklifi değerlendirmeyi düşünüyor.

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Galatasaray, 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini alacak. Fransız ekibi Toulouse ise 24 yaşındaki Mısırlı golcüyü transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray 'da Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 1 Temmuz'a kadar Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek oyuncusunun bonservisini almayı planlıyor. 24 yaşındaki golcünün talipleri de her geçen gün artıyor.

Mostafa Mohamed Ligue 1'e gidebilir

Mostafa'yı kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi Toulouse gelişmeleri yakından takip ediyor. Toulouse 1 Temmuz'dan sonra Galatasaray'ın kapısını çalacak. Geçtiğimiz yaz Mostafa ile Lyon, Bordeaux ve Atalanta ilgileniyordu. Başarılı ismin geçtiğimiz sezon Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmemişti.

Piyasa değeri 6.5 milyon

24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi. 1610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre, Mostafa Mohamed'in piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.