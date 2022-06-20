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AFAD saat verdi ve uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

AFAD saat verdi ve uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji'den aldığı bilgileri paylaştı. AFAD saat vererek yaptığı açıklamada 13 ilde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu.

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AFAD'dan yapılan açıklamada "Bugün öğleden sonra, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Bugün akşam saatlerinden sonra, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor." denildi. 

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