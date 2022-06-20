Anket sonuçları altılı masanın liderlerine gitti Kılıçdaroğlu için 'kritik eşik’ artık aşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili yazı kaleme alan Korkusuz yazarı CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP genel merkezinden edindiği son bilgileri aktardı.

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Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki hava giderek kuvvetleniyor.. CHP'nin mi yoksa Millet İttifakı'nın adayı mı olacağı belirsiz.

Peki Kılıçdaroğlu bu duruma nasıl geldi? CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'a göre nedeni son dönemdeki anketlerde Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğin artması yatıyor. Yarkadaş, Korkusuz gazetesindeki köşesinde adaylıkla ilgili son gelişmeleri aktardı.

"Altılı Masa’ya gelen kamuoyu araştırmaları ve anketlerde de görülüyor"

"CHP Genel Merkezi’ndeki havayı aktaran bir kaynağım, “Çünkü; sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda ‘kritik eşik’ artık aşıldı’’ dedi. Ardından ise şöyle konuştu:

“Sizin de önceki yazınızda ifade ettiğiniz üzere, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sayın genel başkanımıza yönelik yaptığı ‘Adaylığını açıkla’ çağrısı en çok bizim işimize yaradı. Bu çağrı, sayın genel başkanımızın adaylığını pekiştirdi. Kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. CHP tabanında konsolidasyon yarattı. Bu sonuç, sizin TV 100’de ve Korkusuz’da yayınladığınız Motto-Bulgu’nun sonuçlarında da görülüyor. Dört ay önceki tablonun çok çok ilerisindeyiz.”

Kılıçdaroğlu’na yakın ismin anlattıkları bunlarla sınırlı değil tabii ki… Ankara’daki kaynağım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik ilgi, sadece bize değil, Altılı Masa’ya gelen kamuoyu araştırmaları ve anketlerde de görülüyor. Erdoğan-Kılıçdaroğlu kıyaslamalı anketlerin sonuçları cuma günü diğer partilere de gitti. O anketler de de görülüyor ki; Sayın Kılıçdaroğlu için ‘adaylık eşiği’ çoktan aşıldı. Toplumda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına hiç olmadığı kadar büyük bir ilgi ve destek var. Altılı Masa’nın diğer aktörleri de bu gerçeği kabul edeceklerdir.” Devam edelim…"