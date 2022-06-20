Bomba iddia! Cristiano Ronaldo Manchester United'a veda ediyor

Manchester United'da Erik Ten Hag'ın göreve gelmesiyle birlikte, onun oyun yapısında kendisine yer bulamayacağını düşünen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde Portekizli yıldızın, eski takımı olan Sporting'e transfer olabileceği iddia edildi.

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İtalyan basını, Cristiano Ronaldo’nun bu yaz Manchester United’dan ayrılabileceğini duyurdu. La Republicca, Portekizli yıldızın potansiyel geleceği hakkında dikkat çeken bir haber yayınladı. Ronaldo birçok nedenden dolayı Mancester United’a veda edebilir.

Ronaldo'ya yer yok

Erik ten Hag’ın gelişiyle İngiliz ekibi, oyun tarzında Ronaldo’nun pozisyonuna uymayan büyük değişiklikler planlıyor. Habere göre Ten Hag, Ajax’ta uyguladığı klasik Hollanda yapısını yeni takımında uygulamak isterken, Ronaldo buna katılmıyor.

Sporting'e gidebilir

En az bir sezon daha en üst seviyede oynamak isteyen tecrübeli futbolcu için Sporting’in bir seçenek olabileceği belirtildi. Porto’nun arkasında sezonu 2. sırada noktalayan Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi grupları için yerini ayırtmış durumda.