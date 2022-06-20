Meral Akşener noktayı koydu! 'Ben başbakan adayıyım, bunun geri dönüşü olmaz'

MİLLET İttifakının cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları sürerken, İYİ Partili Belediye Başkanları Meral Akşener'e "Bizim cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" dedi. Akşener de tartışmalara ne net biçimde bir kez daha noktayı koydu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir araya geldi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda Akşener daha çok başkanları dinledi. Seçim süreci ve parti politikalarının sahadaki yansımalarının ele alındığı toplantıda belediye başkanları izlenimlerini anlattı.

'Ben başbakan adayıyım, bunun geri dönüşü olmaz'

HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, toplantıda Belediye başkanları Akşener'e "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" dedi. Akşener de, "Ben Başbakan adayıyım. Bunu söyledik bunun geri dönüşü olmaz" cevabını verdi.

Birinci parti olma iddiasını yeniledi

Akşener seçimlerde birinci parti olma iddiasını da yineledi. Bu sözün boşuna söylemediğini, hedefin belli bir strateji ve plan çerçevesinde dile getirildiğini ve hedefe de ulaşılacağını kaydetti.

Geliştirilen stratejilerin başarılı olduğu ancak halka anlatılması noktasında daha anlaşılır ve daha sade bir iletişim dili kullanılmasının faydalı olacağı belirtildi.