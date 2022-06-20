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Cem Küçük'ten benzin zammı isyanı! Şu an benzin 30 lira, bu yazıyı okurken 31 ya da 32 olabilir

Cem Küçük'ten benzin zammı isyanı! Şu an benzin 30 lira, bu yazıyı okurken 31 ya da 32 olabilir

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, benzin ve motorine neredeyse gün aşırı gelen zamlara isyan etti. "Şu an benzin 30 lira, bu yazıyı okurken 31 ya da 32 olabilir, iş rahatsız edici boyutlara geldi" diyen Cem Küçük, otobüs firmalarının akaryakıt fiyatlarından ötürü Kurban Bayramı tatiline gideceklere dönüş bileti kesmediklerini yazdı.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, otobüs firmalarının akaryakıt fiyatlarından ötürü dönüş bileti kesmediklerini belirterek, "Şu an benzin 30 lira. Bu yazıyı okurken fiyatı 31 ya da 32 olabilir. Sürekli arttığı için hâliyle otobüs şirketleri sadece gidiş bileti veriyorlar.

Hem cep yakıyor hem de rahatsız edici boyutlara geldi
Hem vatandaşlardan hem de otobüs firmalarından bu konuda hatırı sayılır şikâyet aldım. Benzin fiyatları bir yerde durmuyor. Gerçekten hem cep yakıyor hem de artık iş rahatsız edici boyutlara geldi" diye yazdı.

Demokrat Parti'nin önerisini uygulayın!
Muhalefete "enerji maliyetlerini düşürmek için öneri sunun" diye seslenen Küçük, "Demokrat Parti’nin bir önerisi oldu. 2 ay süreyle EPDK’nın rafineri ve dağıtıcıların kâr marjlarına sınırlama getirilmesini önerdi."

Umarım bu sorun bir an önce giderilir
"Bu öneriler olur mu bilmiyorum ama benzin, motorin fiyatları bir yerde durmalı. Bakın otobüs firmaları dönüş bileti kesmiyorlar, fiyatları öngöremedikleri için. Umarım bu sorun bir an önce giderilir" ifadelerini kullandı.

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