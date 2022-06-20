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Niğde'de 2 polis ile 4 sivil kavga etti! İki polis vurularak yaralandı birinin durumu ağır

Niğde'de 2 polis ile 4 sivil kavga etti! İki polis vurularak yaralandı birinin durumu ağır

NİĞDE’de istirahatli 2 polis ve aralarında esnaf ile işçi bulunan 4 kişi arasında çıkan kavgada, bir polis memuru kafasından diğeri ise silahla vurularak yaralandı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi ise tutuklandı.

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Niğde'de silahlı kavga'da iki polis silahla vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Merkez Kumluca Mahallesi su deposu civarında polis memurları M.U. ve C.G. araçlarında sohbet ederken yanlarına gelen S.Ç, Y.B., S.C. ve İ.T. rahatsız etmeye başladı. Kendilerini polis olarak tanıtmalarına rağmen 4 kişilik grup saldırıya geçti.

Polis memurunun kafasına taşla vurdu
Polis memuru M.U.’yu taşla kafasına vurarak etkisiz hale getiren saldırganlar diğer polis memurunu da tabancayla yaraladı. Yaralı polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Olaydan sonra firar eden 4 kişi ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Niğde Valiliği de olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, polisleri darp eden kişilerin tutuklandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını bildirdi.

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