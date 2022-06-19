BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  MEDYA

Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz soru gündem oldu ekrana zor sığdı Kenan İmirzalıoğlu böyle okudu

ATV ekranlarında ünlü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde gelen bir soru hem izleyenleri hem de yarışmacıyı şaşkına çevirdi.

Abone ol

Milyoner'in ekrana gelen son bölümünde bir yarışmacıya sorulan ve telaffuzu zor olan soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümünde sorulan soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun okurken zorlandığı sorunun cevabı Tayland'ın başkenti olarak açıklandı.

Bangkok'un asıl adı
Tayland’da turizmin anavatanı olarak anılan başkent Bangkok’un asıl adı 11 kelime ve 168 harftan oluşuyor. İsim çok uzun olduğu için önce iki kelimeye düşürülerek Krungthep Mahanakhon denilmiş, ancak turistlerin telafuzda zorluk çekmemesi için kısaca Bangkok denilmiş.

Resmi evraklarda Krungthep Mahanakhon ismi kullanılan Bangkok’un tam ismi Türkçe yazıyla “Krungthep Mahanakhon Amonrattanakosin MahintharaAyuthayaMahadilok PhopNoppharat RatchathaniBurirom Udomratchanivet Mahasathan AmonPiman AvatanSathit Sakkathattiya VitsanukamPrasit” şeklinde okunuyor.

Lise seviyesindeki öğrencilerin bu isim için ezbere okuma yarışmaları yaptığı, ezberin yanı sıra tonlama ve uzatmalar için de çalıştıkları belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AYT biyoloji soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT biyoloji soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
MİT'ten nokta operasyonu! Suriye PKK yönetimi başkanı öldürüldü
MİT'ten nokta operasyonu! Suriye PKK yönetimi başkanı öldürüldü
İlber Ortaylı'dan Dışişleri Bakanlığı'na 'feci' eleştirisi: Yapı değişmesi yaşanıyor
İlber Ortaylı'dan Dışişleri Bakanlığı'na 'feci' eleştirisi: Yapı değişmesi yaşanıyor
AYT matematik soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT matematik soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
Fenerbahçeli Lincoln Henrique: Jesus'la çalışacağım için ayrıcalıklı hissediyorum
Fenerbahçeli Lincoln Henrique: Jesus'la çalışacağım için ayrıcalıklı hissediyorum
TÜBA 30 personel alacak Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜBA 30 personel alacak Resmi Gazete'de yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm babalara Babalar Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm babalara Babalar Günü mesajı
AYT sınavı edebiyat soruları nasıldı zor muydu sınav yorumları 2022
AYT sınavı edebiyat soruları nasıldı zor muydu sınav yorumları 2022
Halk otobüsü gelin arabası oldu Kocaeli'de renkli görüntüler
Halk otobüsü gelin arabası oldu Kocaeli'de renkli görüntüler
Üniversiteye giriş sınavı YKS'de ikinci gün heyecanı
Üniversiteye giriş sınavı YKS'de ikinci gün heyecanı