Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir ne iş yaptığı ortaya çıktı! Müge Anlı'nın müstakbel eşi bomba
Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı evlilik bombasını patlattı. Müge Anlı'nın evleneceğini ilan ettiği Şinasi Yüzbaşıoğlu İstanbul Emniyeti Asayiş Şube müdürü çıktı. Aslen Adanalı olan damat adayı Şinasi Yüzbaşıoğlu 58 yaşında. Müge Anlı ise 49 yaşında. Müge Anlı'nın ilk eşi Burhan Akdağ'dan bir kızı var. İşte Müge Anlı'nın evleneceğini ilan ettiği sözleri ve müstakbel eşiyle ilgili detaylı bilgiler:
Müge Anlı 'ben evleniyorum' diyerek bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bombayı bizzat kendisi patlattı. ATV ekranında uzun zamandır Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı müstakbel eşinin kim olduğunu da açıkladı. Müge Anlı'nın evlenme teklifi aldığı kişinin ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu... Peki, Müge Anlı'nın evleneceği kişi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İşte Müge Anlı'nın bugün canlı yayında yaptığı evlilik açıklaması ve evleneceği kişinin işi...
Müge Anlı : Ben evleniyorum : Müge Anlı 20 Haziran 2022 pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını programının açılışında bombayı patlattı ve 'ben evleniyorum' dedi. Hakkında bugüne kadar yalan yanlış bir çok sevgili ve evlilik haberi yapıldığını söyleyen Müge Anlı evlilik haberini şu sözlerle duyurdu:
- ''Şimdi kendimle ilgili bir haberi vereceğim. Cuma günü verecektim ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki hakkımda. Bu haberi özellikle cuma günü vermeyi düşünüyordum ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinize kabul ettiniz o yüzden benimle ilgili haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.
Müge Anlı haberi açıklayınca stüdyoda kıyamet koptu. İzleyiciler ayağa kalkıp ıslıklarla haberi kutladı. Tepkiyi yüzünde büyük bir mutluluk gülücüğü ile izleyen Müge Anlı 'abartmaya gerek yok herkes evleniyor' dedikten sonra müstakbel eşiyle ilgili de bilgi verdi. 'Mutlu olacağınızı biliyordum ve bunu sizinle paylaşmak dualarınızı almak istiyorum" diyen Müge Anlı 'müstakbel damadınız' deyip küçük detaylar verdi.
Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
Müge Anlı bugüne kadar herkesten sır gibi sakladığı Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında şu bilgileri verdi:
-Müstakbel damadınız ismini de açıklayayım ki saçma sapar şeyler yazılmasın. Kendi devlet memuru. Çok saygın bir mesleği var. Siz her zaman özel hayatıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza mutluluk için duacı olacağınıza eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına. İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkacağım.