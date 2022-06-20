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Araç alacaklara oto ekspertizden kritik uyarılar

Araç alacaklara oto ekspertizden kritik uyarılar

Araç piyasası Kurban Bayramı öncesi canlılık kazanırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı, "Vatandaşların mutlaka araçlarını ekspertize götürmeleri gerekiyor. Çünkü sıfır araçlarda bile bazen ezik, çürük, boyalı parçalarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

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Araç piyasasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başlarken, oto ekspertiz uzmanı Mübin Keleş ise araç almayı planlayan kişilere uyarılarda bulundu.

Vatandaşların alacakları araçları mutlaka oto ekspertize götürmeleri gerektiğini söyleyen Keleş, "Bir araç, ilk bakışta vatandaşın içine siniyorsa, piyasadaki artışı da düşünürsek çok fazla düşünmeden alsınlar. Bu öneride bulunabilirim. Fakat mutlaka araçlarını ekspertize götürmeleri gerekiyor. Çünkü sıfır araçlarda bile bazen ezik, çürük, boyalı parçalarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

"Sizi ciddi bir problemden korumuş oluyor"
Bazı vatandaşların oto ekspertiz fiyatlarını pahalı bulduğunu kaydeden Keleş, "Ekspertiz fiyatları çok olumlu gelmeyebiliyor. Bir araç alırken, ’Neden buraya bir daha harcama yapıyoruz?’ gibi düşünebiliyorlar. Harcamış olduğunuz küçük fakat size yüksek gelen bu rakamlar, sizi ciddi bir problemden korumuş oluyor" diye konuştu.

"Bilgiler gizleniyor"
Mübin Keleş, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir sanayi ustası bile araç aldığında mutlaka ekspertize götürmeli. Ben bu işi yapıyor olmama rağmen, ya da ekip arkadaşlarım bu işi yapıyor olmalarına rağmen bir araç alırken ekspertiz yaptırıyoruz. Bende aracımı yeni aldım. Bende alırken ekspertiz yaptırdım. Bu işi yapıyor olmama rağmen ekspertiz yaptırdım. Çünkü ne yazık ki sürekli artan fiyatlar dolayısıyla artık bilgiler biraz daha saptırılıyor, biraz daha gizleniyor. Bazı insanlar biraz daha seri araç satış sirkülasyonu içerisine girmek istiyor. Bu yüzden ne olduğunu bilmek, ne aldığınızı bilmek önemli. Sektör veya kişi fark etmeksizin mutlaka ekspertiz yaptırılmalı"

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