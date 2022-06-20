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AK Partili Ömer Çelik'ten Bayraktar ailesi yargılanacak iması yapan CHP'li Tanrıkulu'na tepki

AK Partili Ömer Çelik'ten Bayraktar ailesi yargılanacak iması yapan CHP'li Tanrıkulu'na tepki

AK Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA’ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA’ların yapımını engelleyeceğini söylediğini hatırlatarak, “Türkiye’nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA’larımızla gurur duyuyoruz. SİHA’larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir” dedi.

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Ömer Çelik, Adana’da Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı.

İsim vermeden Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren Çelik,  şunları söyledi:

"Tüm devletler tarafından takdir edilmektedir"
"Dün bir milletvekilleri çıkıp SİHA’ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA’ların yapımını engelleyeceğini söyledi. Türkiye’nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA’larımızla gurur duyuyoruz. SİHA’larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir. Türkiye’nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir. Dünyanın her tarafından, SİHA’larımızın ortaya koyduğu performans dünya barışı için tüm devletler tarafından takdir edilmektedir. Bir tek kara propaganda odakları SİHA’larımıza, yaptığımız hizmetlere karşı çıkmaya devam etmektedir. Türkiye’de de maalesef bu hizmetlere SİHA’ların yapılmasına, milli güvenliğimizin kazanımlarına karşı çıkmak yine aynı kadrodan Cumhuriyet Halk Partisi’nden gelmiştir.”

“SİHA’larımızı üretmeye devam edeceğiz”
Ömer Çelik, CHP’lilerin Adana içinde yaptıkları hiçbir şey olmadığını ifade ederek, “Sadece karşı çıkmakla yetiniyorlar. Bugünden sonra da yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye hizmet götürmeye devam edeceğiz. SİHA’larımızı üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Bizlerin Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanlarına verdiğimiz en büyük cevap, bu açılışlardır. Bizim Türkiye’nin karşıtlarına vereceğimiz en iyi cevap, Türkiye’nin çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamaktır. Terör örgütlerinin arkasında olanlar Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan yollardan da rahatsız oluyorlardı. O yolların yapılmasını engellemek için çeşitli saldırılar düzenlediler. Yine o insanlara hizmet gitmesin, o insanlara refah gitmesin diye. Şimdi yine kimlerin karşı çıktıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.
Ömer Çelik, bugünden sonra hizmeti en güçlü şekilde sürdüreceklerini, Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu vizyon sayesinde hiç kimsenin hiçbir şart altında hizmetlerin ortaya çıkmasını engelleyemeyeceğini söyledi.

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