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Prens Selman'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı

Prens Selman'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı

Suudi Arabistan aralarında Türkiye'nin olduğu dört ülkeye seyahat yasağını kaldırdı. Suudi Veliaht Prens Selman 22 Haziran'da Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı.

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Suudi Arabistan'ın vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasaklarının bir kısmının kaldırıldığı açıklandı. Türkiye de, bu belli başlı bazı ülkeleri kapsayan bu yeni kararda yer alıyor.

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte vatandaşlarına bazı ülkelere Seyahat Yasağı getiren Suudi Arabistan Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam için bu yasakları kaldırdı.

Suudi Arabistan bu ayın başında da kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğunu kaldırmıştı.

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