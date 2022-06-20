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Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdulhamid Han için geri sayım başladı

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdulhamid Han için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, adının Abdülhamid Han olacağı açıklandığı, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisinde hazırlıklar devam ediyor. Geminin göreve başlaması için 25 gün kaldı.

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Türkiye'nin sondaj filosunun 4. gemisi Abdülhamid Han, 25 gün sonra göreve çıkmaya hazırlanırken limanı gören yollardan geçenler, durup hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi boyama işlemi yapılıyor.

Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak gemide, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve diğer boyama çalışmaları sürüyor.

Abdülhamid Han gemisinin özellikleri

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

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