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Yabancı turist sayısı pandemi öncesine dönemedi

Yabancı turist sayısı pandemi öncesine dönemedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs 2022 turist rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında yabancı turist sayıları salgın öncesi seviyelerinin sınırlı da olsa gerisinde kaldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı turist sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 308,48 artışla 3 milyon 824 bin oldu. Turist sayısı salgın öncesi olan 2019 yılı Mayıs ayına göre ise yüzde 4,9 geriledi.

Mayıs ayında yabancı turist sayıları salgın öncesi seviyelerinin sınırlı da olsa gerisinde kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artış kaydedildi.

Turist sayısı tam kapanma yaşanan 2021 yılına göre yüzde 300'ün üzerinde artış göstermesine karşın 2019 yılı verilerine göre, yüzde 4,9'luk gerileme kaydetti.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış kaydedildi.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış gösterdi. Beş aylık dönemde yabancı ziyaretçi sayısı 11 milyon 301 bin 602 olurken, 2022 Ocak-Mayıs döneminde ülkeyi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 12 milyon 710 bin 431 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Mayıs Ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 12,94'lük oran ve 494 bin 929 kişi ile birinci, İngiltere yüzde 10,33'lük oran ve 395 bin 056 kişi ile ikinci, Rusya Federasoyun yüzde 9,48'lük oran ve 362 676 ziyaretçi ile üçüncü sırada ye aldı

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