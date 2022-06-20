Cemal Kaşıkçı davasına şerh düştü Kahramanmaraş'a gönderildi! O hakim mesleği bırakıyor

DÜN gece yarısı çıkan HSK kararnamesiyle İstanbul Ağır ceza Mahkemesi Başkanı iken Kahramanmaraş hakimliğine atanan Nimet Demir, mesleği bırakacağını açıkladı. "Mesleği bırakacağım "Bu kadar cesaret edeceklerini, bu kadar cesur olacaklarını zannetmiyordum" diyen Demir, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine karşı çıkmıştı.

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Hâkimler Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2022 yılı Kararnamesi ile 5426 hakim, 33 başsavcı ve 351 yerel mahkeme üyesinin yerini değiştirdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesine şerh düşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş'a düz hakim olarak atandı. Bunun üzerine Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Demir, mesleği bırakacağını söyledi. İşte Saymaz'ın köşesine yansıyanlar...

-Kamuoyunda şöyle bir kanaat var: Kaşıkçı Davasındaki şerhinden ötürü Hakim Nimet Demir, bu atamaya maruz kaldı diye düşünülüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?

Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Talebim yoktu. Kararnameye giren arkadaşlara haber veriliyordu. Bana haber verilmedi. Beklemediğim bir tayindi.

-Kaşıkçı Davası'daki kanaatinizden ötürü cezalandırıldınız, öyle anlıyorum.

Yani, bir bakıma öyle. (Gülüyor) "Kar beyaz mıdır?" diye sorulmaz. Evet, kar zaten beyazdır.

-Bekliyor muydunuz?

Bu kadar cesaret edeceklerini, bu kadar cesur olacaklarını zannetmiyordum.

-Size de sürpriz oldu, anladığım kadarıyla.

Evet, bu kadar rahatsızlık hissedeceklerini tahmin etmemiştim.

-Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Ayrılmayı düşünüyorum. Benim kıdemimde olan hakimlerin yeri değil orası.

-Mesleği bırakacaksınız...

Tabii tabii, bırakacağız.

-Bildiğim kadarıyla muhafazakar bir yargıçsınız. 2014'te başörtüsünü savunan yazılarınız gündeme gelmişti. Bugün ise başörtüsüne yönelik ayrımcılık son buldu. Hatta sizinle aynı kararnamede başörtülü başsavcı atandı. Fakat siz ise kanaatinizden ötürü gidiyorsunuz? Bu biraz ironik bir durum değil mi?

Aslında otoriter bir yapıdan beklenebilecek şeyler bunlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi değerlerin topluma yerleşmesi noktasında bir anlayışım var benim. Muhafazakar bir insanım ama böyle bir anlayışa sahibim. Yerleşmesi için mücadele ettim. Önümüze gelen davalarda sanıkların, davacının veya davalının kimliğine bakmıyordum. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalışıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruştur. Ben de o duruşun şu anda mağdurun konumundayım diyeyim.

-Kaşıkçı şerhiniz için "Keşke öyle yazmasaydım" dediğiniz oldu mu?

Yok, hayır. Asla asla.