Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ile birlikte 5 PM üyesi İnce'yi topa tutarak istifa etti

MEMLEKET Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer partisinden istifa etti. Usluer'le birlikte Muharrem İnce'nin Parti Meclisi'ndeki 5 isim daha Memleket Partisi'ni bıraktı. Gaye Usluer, Muharrem İnce'yi topa tuttu.

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Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde istifa depremi! Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ile birlikte 5 Parti Meclisi (PM) üyesi Memleket Partisi'nden istifa etti. İstifayı önce Korkusuz yazarı Gürkan Hacır duyurdu ardından Usluer, yaptığı açıklama ile Muharrem İnce'yi topa tuttu.

Gürkan Hacır sosyal medya hesabı Twitter’da, “Memleket Partisi Genel Başkan Vekili @GayeUsluer ile konuştum. Partisinden istifa ettiğini doğruladı. Birkaç saat içerisinde istifa gerekçelerini sosyal medya hesabından duyuracağını söyledi. Prof Usluer dışında 5 PM üyesi daha Memleket Parti’sinden istifa etti” diye yazdı.

Gaye Usluer, Muharrem İnce'yi topa tuttu

Gürkan Hacır'ın paylaşımından kısa süre sonra Gaye Usluer'den bomba gibi bir açıklama geldi. İşte Gaye Usluer'in isim vermeden Muharrem İnce'yi topa tuttuğu o açıklama:

- Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak, ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli.

Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen...

- Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem.

- Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi'nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçte ki yol arkadaşlarıma tek, tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle Saygılar sunarım.