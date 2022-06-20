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Pınar Gültekin'in babası karara isyan etti: Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı?

Pınar Gültekin'in babası karara isyan etti: Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı?

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın cezasının haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası olarak verilmesi kararına baba Sıddık Gültekin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek tepki gösterdi.

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Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesi davasında mahkeme heyeti, "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan  23 aydır tutuklu yargılanan Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, Tele1 yayınında "Karşı taraf maddiyat açısından daha güçlüydü. Türkiye'de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe'de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez. Gelsin Muğla'da görsün, defalarca söyledik... Artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle adalet mi olur? Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" diye konuştu.

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